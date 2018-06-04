В Крыму изъяли 327 монет царской и советской чеканки

Представители Крымской таможни совместно с пограничниками изъяли 327 монет царской и советской чеканки, а также 21 металлический наконечник для стрел, сообщает «Крыминформ». Это произошло на пункте пропуска «Джанкой».

Предметы были обнаружены у гражданина, следовавшего в Россию из соседнего государства. Они находились в карманах одежды и среди личных вещей в сопровождаемом багаже, уточнили в пресс-службе таможни.

Мужчина не заполнял пассажирскую таможенную декларацию. Также не было разрешительных документов на ценности.

Монеты и наконечники отправлены на экспертизу для установления их исторической и культурной ценности.

Ранее портал RIA56 сообщал, что в Оренбургской области изъяли крупную партию янтаря.