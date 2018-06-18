СК России возбудил новое дело по фактам обстрелов гражданских объектов в Донбассе
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Как сообщается на сайте ведомства, 7 и 8 июня украинские силовики провели артиллерийский обстрел села Саханка Новоазовского района Донецкой области.
«8 июня также был обстрелян посёлок Зайцево города Горловки, 9 июня — село Васильевка, 11 июня — Куйбышевский район города Донецка, 12 июня — гражданские объекты в городе Докучаевске Донецкой области. 13 июня 2018 года украинские силовики обстреляли аналогичные объекты в посёлке городского типа Александровка», — говорится в сообщении.
В результате обстрелов были ранены десять мирных жителей.
9 июня СК России возбудил уголовное дело после обстрела пассажирского автобуса в Донбассе.