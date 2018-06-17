Российские инспекторы посетят военные объекты в Болгарии

Группа инспекторов из России посетит учебные районы и полигоны на территории Болгарии с 18 по 21 июня. Об этом заявил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

«В период с 18 по 21 июня 2018 года в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует провести инспекцию указанного района на территории Болгарии», — приводятся слова Рыжкова в пресс-релизе, поступившем в RT.

Инспекция будет проведена для определения масштабов военной деятельности или её отсутствия в пределах указанного района, площадь которого составит около 16 тыс. кв. км.

Отмечается, что российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны. Они получат данные о военной деятельности, которая проводится в этом районе. Также им будет предоставлена информация о находящихся в районе формированиях и воинских частях ВС Болгарии и о запланированных в стране в июне 2018 года тактических учениях.

Ранее стало известно, что российские инспекторы проверят военный объект в Словении.

Также ИА «Хабаровский край сегодня» сообщало, что в Хабаровске прошла акция «Эскадрилья героев».