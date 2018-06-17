Российские инспекторы посетят военные объекты в Болгарии

Короткая ссылка
Группа инспекторов из России посетит учебные районы и полигоны на территории Болгарии с 18 по 21 июня. Об этом заявил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

«В период с 18 по 21 июня 2018 года в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует провести инспекцию указанного района на территории Болгарии», — приводятся слова Рыжкова в пресс-релизе, поступившем в RT.

Инспекция будет проведена для определения масштабов военной деятельности или её отсутствия в пределах указанного района, площадь которого составит около 16 тыс. кв. км.

Отмечается, что российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны. Они получат данные о военной деятельности, которая проводится в этом районе. Также им будет предоставлена информация о находящихся в районе формированиях и воинских частях ВС Болгарии и о запланированных в стране в июне 2018 года тактических учениях.

Ранее стало известно, что российские инспекторы проверят военный объект в Словении. 

Также ИА «Хабаровский край сегодня» сообщало, что в Хабаровске прошла акция «Эскадрилья героев».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Армия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить