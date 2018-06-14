Группа инспекторов из России проверит военный объект в Словении

Группа российских инспекторов 14 июня посетит объект вооружённых сил Словении с целью проверки. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на начальника российского Центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

«Такие посещения по оценке проводятся с целью проверки информации о военных силах и планах развёртывания основных систем вооружения и военной техники», — отметил он.

По его словам, на объекте для инспекторов проведут брифинг. В ходе него командование военного объекта предоставит данные о личном составе и основных системах вооружения и техники.

Проверка будет проходить в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

В апреле 2017 года российские инспекторы посетили военный объект в Великобритании.