Группа инспекторов из России проверит военный объект в Словении
«Такие посещения по оценке проводятся с целью проверки информации о военных силах и планах развёртывания основных систем вооружения и военной техники», — отметил он.
По его словам, на объекте для инспекторов проведут брифинг. В ходе него командование военного объекта предоставит данные о личном составе и основных системах вооружения и техники.
Проверка будет проходить в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.
В апреле 2017 года российские инспекторы посетили военный объект в Великобритании.