В Хабаровске прошла акция «Эскадрилья героев»

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В Хабаровске во второй раз прошла акция «Эскадрилья героев».

В небо поднялись 12 самолётов малой авиации с портретами военных лётчиков.

Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», среди участников — двукратный абсолютный чемпион мира по высшему пилотажу Владимир Котельников и мастер спорта СССР по самолётному спорту, пилот-инструктор Михаил Безденежных.

Один из лётчиков Як-52 намеренно отстал от колонны и выполнил ряд элементов высшего пилотажа.

Ранее народный артист России саксофонист Игорь Бутман в беседе с НСН рассказал о своём отношении к акции «Бессмертный полк».

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