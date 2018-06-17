В Кузбассе появится второй в России Координационный центр донорства органов

Короткая ссылка
В Кемеровской области появится Координационный центр донорства органов, который станет первым за Уралом и вторым в России учреждением подобного рода, сообщает «ВашГород.ру».

Об этом заявил врио губернатора региона Сергей Цивилёв на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, он обсудил этот вопрос с главным трансплантологом Минздрава Сергеем Готье, прибывшим с рабочим визитом в Кузбасс.

Специалисты центра будут оказывать высокотехнологичную помощь в сфере трансплантологии. У местных медиков для этого есть необходимый опыт и возможности, а в организационном плане им помогут коллеги из Москвы.

Ранее НСН сообщало, что в Москве создали службу медицинского патронажа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить