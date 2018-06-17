В Кузбассе появится второй в России Координационный центр донорства органов
Об этом заявил врио губернатора региона Сергей Цивилёв на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По его словам, он обсудил этот вопрос с главным трансплантологом Минздрава Сергеем Готье, прибывшим с рабочим визитом в Кузбасс.
Специалисты центра будут оказывать высокотехнологичную помощь в сфере трансплантологии. У местных медиков для этого есть необходимый опыт и возможности, а в организационном плане им помогут коллеги из Москвы.
Ранее НСН сообщало, что в Москве создали службу медицинского патронажа.