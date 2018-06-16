Во всех московских трамваях убрали турникеты

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Все трамваи в Москве с 16 июня начали курсировать без турникетов.
Во всех московских трамваях убрали турникеты
  • © Официальный сайт мэра Москвы

Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

Отмечается, что 16 числа турникеты были сняты на последних 16 трамвайных маршрутах. Теперь проход в данный вид общественного транспорта повсеместно разрешён во все двери.

Уточняется, что бестурникетная система оплаты проезда также действует на 80 самых популярных автобусных маршрутах.

Ранее НСН сообщала, что на всех станциях Московского метрополитена появятся турникеты с функцией бесконтактной оплаты проезда.

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