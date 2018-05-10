Ещё четыре трамвайных маршрута в Москве станут бестурникетными с 12 мая
Речь идёт о трамваях Б, а также о трамваях № 25, 40 и 43. Заходить можно будет во все двери и оплачивать поезд с помощью валидаторов в салоне. В таком транспорте действует усиленный контроль.
Как отметил первый заместитель гендиректора Мосгортранса Борис Ткачук, запуск бестурникетной системы оплаты на трамвайных маршрутах повысил их востребованность у населения. Пассажиропоток на таком транспорте вырос почти на 8%.
Ранее НСН сообщала, что на всех станциях Московского метрополитена появятся турникеты с функцией бесконтактной оплаты проезда.