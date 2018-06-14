Глава Серпуховского района Подмосковья арестован

Басманный суд Москвы арестовал главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна по обвинению в превышении полномочий.

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Шестуна меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 13 августа 2018 года», — цитирует РИА Новости судью Юлию Сафину.

Ранее сообщалось, что Шестуну предъявили обвинение.

13 июня в его доме и в районной администрации прошли обыски.

По версии следствия, чиновник необоснованно передал в собственность ООО «Центр» четыре земельных участка, чем причинил ущерб региону почти на 63 млн рублей. Сам Шестун вину не признаёт.