В доме главы Серпуховского района проходят обыски

В доме главы Серпуховского района Александра Шестуна и в районной администрации проходят обыски. Данную информацию РИА Новости подтвердил руководитель пресс-службы серпуховской администрации Дмитрий Староверов.

«Нет, не закончились (обыски. — RT). В шесть часов где-то нагрянули к нему (Александру Шестуну. — RT) домой... Мы так понимаем, что это работает Следственный комитет, не ФСБ», — заявил он.

По данным ТАСС, ведущие к дому улицы перекрыты, журналистов к месту не подпускают.

Ранее сообщалось, что 5 и 9 апреля, а также 4 мая обыски уже проводились в здании администрации.

В начале апреля Шестун записал видеоролик, в котором обратился к президенту России, рассказав о якобы оказываемом на него давлении и об угрозах в свой адрес.