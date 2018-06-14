Отряд российских кораблей завершил неофициальный визит в Манилу

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) завершил неофициальный визит в филиппинскую столицу Манилу. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на официального представителя флота капитана 2 ранга Николая Воскресенского.

«Сегодня отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц», «Адмирал Виноградов» и среднего морского танкера «Печенга» завершил программу неофициального визита в Манилу (Филиппины), куда прибыл 9 июня», — отметил он.

По его словам, после выхода из Манилы российские боевые корабли провели с кораблями Военно-морских сил Филиппин тренировки по совместному тактическому маневрированию и связи.

Ранее корабли Тихоокеанского флота провели стрельбы в Японском море.