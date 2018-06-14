Отряд российских кораблей завершил неофициальный визит в Манилу
«Сегодня отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц», «Адмирал Виноградов» и среднего морского танкера «Печенга» завершил программу неофициального визита в Манилу (Филиппины), куда прибыл 9 июня», — отметил он.
По его словам, после выхода из Манилы российские боевые корабли провели с кораблями Военно-морских сил Филиппин тренировки по совместному тактическому маневрированию и связи.
Ранее корабли Тихоокеанского флота провели стрельбы в Японском море.