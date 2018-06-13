Энергоснабжение Крыма восстановлено
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«В 17:22 энергоснабжение потребителей восстановлено», — говорится в сообщении.
Как отмечается, нарушение электроснабжения в Крыму и на Кубани затронуло почти 2,5 млн человек.
Ранее сообщалось, что специалисты восстановили работу крымского энергомоста.
Территория Крыма была отключена от энергоснабжения около 15:25. По словам главы полуострова Сергея Аксёнова, на подстанции «Тамань» из-за скачков напряжения сработала противоаварийная автоматика и отключение линий.