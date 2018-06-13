Работа энергомоста в Крым восстановлена

Специалисты «Россетей» восстановили работу Крымского энергомоста, сообщает пресс-служба компании.

Как отмечается на сайте, специалистам потребовалось чуть более часа на полное восстановление подачи электроэнергии в Крым по энергомосту. Для ликвидации дефицита мощности задействовали мобильные газотурбинные электростанции на полуострове.

«В результате высокопрофессиональных действий персонала «Россетей» и слаженной работы системного оператора две кабельно-воздушные линии Крымского энергомоста были введены в работу уже через 40 минут», — говорится в сообщении.

В настоящее время переток мощности осуществляется в полном объёме, заверили в компании.

Ранее министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик сообщил RT, что энергоснабжение на полуострове полностью восстановят в течение двух часов.

Территория Крыма была отключена от энергоснабжения около 15:25.