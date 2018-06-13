Министр топлива и энергетики Крыма рассказал о сроках восстановления энергоснабжения полуострова

Министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик рассказал в беседе с RT о причинах отключения электричества на полуострове и сроках восстановления энергоснабжения.

«В связи с двумя скачками напряжения на станции «Тамань» сработала противоаварийная автоматика, в результате чего две линии были обесточены. Соответственно, Крым был обесточен. Диспетчерскими центрами ГУП «Крымэнерго» сразу подготовлена схема принятия напряжения. Отдана команда на включение всех наших резервных источников электроснабжения. Хочу сказать, что воcстановление электроснабжения потребителей стартовало по команде Черноморского диспетчерского управления с 15:55. По состоянию на 16:30 у нас уже частично передано напряжение на северные пункты Керченско-Феодосийского региона, Симферополя, Севастополя, Южного берега Крыма, то есть около половины потребителей», — отметил Белик.

По его словам, максимум в течение двух часов энергоснабжение на полуострове будет полностью восстановлено.

Ранее газета «Новый Севастополь» сообщила, что из-за отключения электроэнергии в Крыму объекты социальной сферы в Севастополе перевели на резервные источники питания.