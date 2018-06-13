В Госсовете Крыма прокомментировали сообщения об отключении электроэнергии на полуострове
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«Подключаются дизель-генераторы, все предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность нашего полуострова, задействованы. Запущены бесперебойные источники электроэнергии, они у нас есть, в исправном состоянии. Пока у меня нет достоверных данных о том, что произошло с электроэнергией. Мы переживали более тяжёлые времена, когда Украина отключала нас от электроэнергии, был так называемый блэкаут, и мы с достоинством вышли из этой ситуации. Всё будет нормально, крымчане готовы к любым испытаниям», — отметил Юревич.
По данным агентства «Крыминформ», территория всего Крыма была отключена от энергоснабжения около 15:25. Эту информацию подтвердили два источника на предприятиях телекоммуникационной сферы Крыма.