«Крымэнерго» выясняет причину отключения электричества на полуострове

В компании «Крымэнерго» сообщили, что в настоящее время сотрудники устанавливают причину отключения электричества на полуострове.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС, уточняется число обесточенных населённых пунктов.

По данным агентства «Крыминформ», территория всего Крыма была отключена от энергоснабжения около 15:25.

Эту информацию подтвердили два источника в предприятиях телекоммуникационной сферы Крыма.