«Крымэнерго» выясняет причину отключения электричества на полуострове
В компании «Крымэнерго» сообщили, что в настоящее время сотрудники устанавливают причину отключения электричества на полуострове.
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС, уточняется число обесточенных населённых пунктов.
По данным агентства «Крыминформ», территория всего Крыма была отключена от энергоснабжения около 15:25.
Эту информацию подтвердили два источника в предприятиях телекоммуникационной сферы Крыма.
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