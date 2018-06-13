«Крымэнерго» выясняет причину отключения электричества на полуострове

Короткая ссылка
В компании «Крымэнерго» сообщили, что в настоящее время сотрудники устанавливают причину отключения электричества на полуострове.
«Крымэнерго» выясняет причину отключения электричества на полуострове
  • © РИА Новости

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС, уточняется число обесточенных населённых пунктов.

По данным агентства «Крыминформ», территория всего Крыма была отключена от энергоснабжения около 15:25.

Эту информацию подтвердили два источника в предприятиях телекоммуникационной сферы Крыма.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить