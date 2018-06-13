Власти Крыма пообещали восстановить энергоснабжение полуострова в ближайшее время

Энергоснабжение Крыма будет восстановлено в течение трёх часов, сообщил глава полуострова Сергей Аксёнов.

Как отметил он на своей странице в Facebook, на подстанции «Тамань» из-за скачков напряжения сработала противоаварийная автоматика и отключение линий, в результате чего весь Крым остался без света.

«В течение трёх часов энергоснабжение будет восстановлено», — заверил Аксёнов, призвав крымчан сохранять спокойствие.

Ранее в компании «Крымэнерго» сообщили, что выясняют причину отключения электричества на полуострове.