Власти Крыма пообещали восстановить энергоснабжение полуострова в ближайшее время

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Энергоснабжение Крыма будет восстановлено в течение трёх часов, сообщил глава полуострова Сергей Аксёнов.
Власти Крыма пообещали восстановить энергоснабжение полуострова в ближайшее время
  • РИА Новости

Как отметил он на своей странице в Facebook, на подстанции «Тамань» из-за скачков напряжения сработала противоаварийная автоматика и отключение линий, в результате чего весь Крым остался без света.

«В течение трёх часов энергоснабжение будет восстановлено», — заверил Аксёнов, призвав крымчан сохранять спокойствие.

Ранее в компании «Крымэнерго» сообщили, что выясняют причину отключения электричества на полуострове.

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