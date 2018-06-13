Названа предварительная причина отключения электричества в Крыму
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Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на экстренные службы.
Как отмечает «Крыминформ», в настоящее время магистральные энергосети Крыма поставлены под напряжение после восстановления энергоснабжения полуострова через подстанцию «Тамань».
Об этом сообщил источник в ГУП «Крымэнерго».
«Подача электроэнергии в Крым возобновлена», — сказал источник.
Территория всего Крыма была отключена от энергоснабжения около 15:25.
В феврале в результате коммунальной аварии в Санкт-Петербурге более 20 тыс. человек остались без электроснабжения.