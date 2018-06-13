Минфин выступил против запрета на производство алкоголя в пластиковой таре свыше 0,5 литра

Министерство финансов России выступило против запрета на производство и оборот алкоголя в пластиковой таре свыше 0,5 литра, сообщают «Известия».

Ведомство подготовило отрицательный отзыв на соответствующий законопроект, предлагающий запретить производство и оборот алкоголя в полимерной потребительской таре объёмом более 1 литра к 2019 году и свыше 0,5 литра — к 2020 году.

Отзыв за подписью замглавы ведомства Ильи Трунина был направлен в аппарат правительства и государственно-правовое управление президента 30 мая.

Из документа следует, что в пояснительной записке нет данных, которые свидетельствовали бы о прямой взаимосвязи потребления спиртного с объёмами тары. Также нет информации о научных исследованиях, подтверждающих необходимость ограничения производства, оборота и розничной продажи алкоголя в ПЭТ более 0,5 литра.

Как напомнили в Минфине, в 2017 году в стране уже запретили производство и продажу спиртного в ПЭТ объёмом более 1,5 литра. Для введения нового ограничения компаниям нужны значительные инвестиции в переоборудование и замену линий розлива, что неизбежно вызовет закрытие существенного количества средних и малых производств, заметное падение выпуска и продажи пивоваренной продукции, снижение акцизных поступлений, отметили в ведомстве.

В министерстве также считают, что введение новых ограничений приведёт к росту цен на пивоваренную продукцию и смещению потребления в сторону крепких спиртных напитков, а также к замещению легальной продукции более дешёвой контрафактной.

Со своей стороны, один из авторов законопроекта, первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко заявил, что позицию одного ведомства нельзя считать позицией кабмина, а отзыв правительства ещё не готов.

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