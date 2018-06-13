Суд оставил под арестом повредившего картину Репина в Третьяковке

Мосгорсуд оставил под арестом мужчину, который в Третьяковской галерее повредил картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», сообщает ТАСС.

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«Решение суда первой инстанции оставить без изменения», — огласила решение судья. Ранее прокурор заявила, что ущерб картине Репина составил не менее 30 млн рублей. 26 мая 37-летний мужчина нанёс несколько ударов по полотну металлической стойкой ограждения. Холст был повреждён в трёх местах.