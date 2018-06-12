Расследование столкновения катамарана и баржи на Волге поставлено на контроль в центральном аппарате СК

Расследование дела о столкновении катамарана и баржи на Волге поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России. Об этом сообщается на сайте СК.

«Дальнейшее расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате СК России», — говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, к столкновению привели действия владельца катамарана, который управлял им. Отмечается, что он игнорировал световые и предупреждающие сигналы баржи.

Ранее стало известно, что капитан катамарана был пьян.

По последним данным, в результате ЧП на Волге погибли 11 человек.

Подробнее — в материале RT.