Расследование столкновения катамарана и баржи на Волге поставлено на контроль в центральном аппарате СК
- Reuters
«Дальнейшее расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате СК России», — говорится в сообщении.
По предварительным данным следствия, к столкновению привели действия владельца катамарана, который управлял им. Отмечается, что он игнорировал световые и предупреждающие сигналы баржи.
Ранее стало известно, что капитан катамарана был пьян.
По последним данным, в результате ЧП на Волге погибли 11 человек.
Подробнее — в материале RT.