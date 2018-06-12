Врио губернатора Тюменской области поздравил с Днём России
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«Дорогие тюменцы, гости нашего города, я поздравляю всех с главным праздником нашей страны, с Днём России. Он имеет огромное значение для каждого из нас», — сказал Моор.
По его словам, в преемственности поколений сокрыта фантастическая сила России.
Как отметил Моор, страна смогла объединить на своих просторах множество народов с разным характером, но с общим духом и ценностями.
Ранее глава Государственного департамента США Майк Помпео поздравил россиян с Днём России.