Лукашенко и президент Узбекистана поздравили Путина с Днём России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина и жителей страны с национальным праздником — Днём России.

Об этом говорится на сайте белорусского лидера.

«Россияне вправе гордиться своей многовековой историей, богатым духовным и культурным наследием. Братская для нас страна с честью прошла через многие испытания и стала суверенным правовым государством, обладающим мощным потенциалом во всех сферах», — говорится в поздравлении.

Президент Узбекистана также поздравил Путина с Днём России.

«Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с 12 июня — Днём России», — говорится в сообщении.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын отправил поздравительную телеграмму Путину по случаю празднования Дня России.