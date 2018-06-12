Ким Чен Ын поздравил Путина с Днём России

Лидер КНДР Ким Чен Ын отправил поздравительную телеграмму российским гражданам и президенту Владимиру Путину по случаю празднования Дня России.

Текст сообщения приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В телеграмме Ким Чен Ын передаёт поздравления президенту и народу России по случаю национального праздника.

«Российский народ добился успехов в деле создания мощной России под руководством (президента Владимира Путина. — RT), смело встречая все вызовы и сложности», — говорится в сообщении ЦТАК.

Глава КНДР также выразил надежду на то, что стратегические и традиционные связи между странами будут укрепляться, как того требует современная обстановка в интересах двух народов.

В поздравлении Ким Чен Ын пожелал российскому народу благополучия и процветания, а президенту России — успехов в строительстве мощного государства.

Ранее СМИ сообщали, что глава парламента КНДР примет участие в церемонии открытия чемпионата мира по футболу в России.