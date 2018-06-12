Во ФСИН назвали самые востребованные профессии в тюрьме

В Федеральной службе исполнения наказаний рассказали RT о том, какие специалисты наиболее востребованы в тюрьме в настоящий момент.

По данным ФСИН, это мастера отделочных строительных работ, сварщики, каменщики, бетонщики, фрезеровщики, трактористы и электромонтёры.

Также востребованы такие профессии, как швея, портной, раскройщик, повар, парикмахер, животновод, овощевод, пекарь, изготовитель художественных изделий из дерева, вальщик леса, оператор котельной, токарь и другие.

«Перечень профессий корректируется исходя из потребностей производства исправительного учреждения, а также с учётом востребованности профессий, по которым осуждённые могут работать после освобождения из исправительных учреждений», — сообщили в пресс-бюро.

Во ФСИН добавили, что адаптация заключённых включает в себя не только труд, но и обучение.

Учёба осуществляется по 168 наименованиям различных профессий, которые можно объединить в такие группы направлений подготовки, как «Искусство и культура», «Информатика и вычислительная техника», «Сельское, лесное и рыбное хозяйство», «Машиностроение» и другие.

За последние пять лет в образовательных учреждениях ФСИН появились и новые профессии, такие как, например, пожарный, оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин и слесарь-сантехник.