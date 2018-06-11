СМИ: В Ленинградской области мужчина совершил наезд на людей после конфликта в баре
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Как отмечается, мужчина вышел из бара в состоянии алкогольного опьянения, сел в свой автомобиль и наехал на стоявших около входа посетителей заведения.
«Он неожиданно выскочил на этом фургончике и погнал прямо ко входу клуба, где стояли люди. Никто даже среагировать не успел», — рассказали очевидцы.
Водитель автомобиля был задержан, возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Смоленске машина вылетела на тротуар, сбив двух женщин и ребёнка.
Также URA.RU передавало, что в Челябинске в ДТП с участием двух автомобилей погибли четыре человека.