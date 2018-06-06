В Смоленске машина вылетела на тротуар и сбила двух женщин с ребёнком

Легковой автомобиль ВАЗ-2109 вылетел в Смоленске на тротуар после столкновения с иномаркой и сбил двух женщин и трёхлетнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Как отмечается, авария произошла около 12:15 мск 6 июня на перекрёстке улицы Кирова и проспекта Гагарина.

«Водитель 1994 года рождения, управляя автомашиной ВАЗ-2109, при повороте направо совершил столкновение с Audi 100, после чего не справился с управлением и выехал на тротуар, где пешеходы ожидали разрешающего сигнала светофора», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, пострадали девочка 2015 года рождения, её мать 1985 года рождения и женщина 1981 года рождения, они госпитализированы.

В конце мая URA.RU передавало, что в Свердловской области произошло ДТП с участием грузовика и автобуса с 30 детьми.