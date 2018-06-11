Источник сообщил о взрыве газа в жилом доме в Москве
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«Взрыв произошёл в квартире на пятом этаже шестиэтажного кирпичного жилого дома № 14 на улице 1-я Дубровская», — цитирует его РИА Новости.
Как отмечается, после взрыва газа начался пожар.
В свою очередь, в пресс-службе ГУ МЧС по столице заявили, что пожар в жилом доме на Дубровской улице ликвидирован.
«Принятыми мерами в 13:56 пожар был ликвидирован на площади 40 кв. м. В ходе тушения пожара были спасены четыре человека», — говорится в сообщении в Twitter.
По данным ведомства, в результате инцидента пострадал один человек.
Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге произошёл пожар в доме, который, как предполагается, стал следствием хлопка газа.