Источник сообщил о взрыве газа в жилом доме в Москве

Взрыв бытового газа произошёл в жилом доме на Дубровской улице в Москве. Об этом сообщил источник в экстренных службах столицы.

«Взрыв произошёл в квартире на пятом этаже шестиэтажного кирпичного жилого дома № 14 на улице 1-я Дубровская», — цитирует его РИА Новости.

Как отмечается, после взрыва газа начался пожар.

В свою очередь, в пресс-службе ГУ МЧС по столице заявили, что пожар в жилом доме на Дубровской улице ликвидирован.

«Принятыми мерами в 13:56 пожар был ликвидирован на площади 40 кв. м. В ходе тушения пожара были спасены четыре человека», — говорится в сообщении в Twitter.

По данным ведомства, в результате инцидента пострадал один человек.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге произошёл пожар в доме, который, как предполагается, стал следствием хлопка газа.