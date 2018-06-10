Власти Москвы обеспечат хорошую погоду на День России

Московские власти обеспечат «благоприятные погодные условия» на День России. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

«12 и ‪13 июня будут проводиться мероприятия по созданию благоприятных погодных условий. В случае неблагоприятного прогноза погоды десять самолётов, включая самолёт-лабораторию, минимизируют выпадение осадков во время проведения праздничных мероприятий в городе», — цитирует РИА Новости Бирюкова.

По его словам, для этого будут задействованы самолёты типа Як-42, Ан-12 и Ан-26.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на следующей неделе.

НСН со ссылкой на синоптиков писала, что тепло в столицу вернётся 12 июня.