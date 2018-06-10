Власти Москвы обеспечат хорошую погоду на День России
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«12 и 13 июня будут проводиться мероприятия по созданию благоприятных погодных условий. В случае неблагоприятного прогноза погоды десять самолётов, включая самолёт-лабораторию, минимизируют выпадение осадков во время проведения праздничных мероприятий в городе», — цитирует РИА Новости Бирюкова.
По его словам, для этого будут задействованы самолёты типа Як-42, Ан-12 и Ан-26.
Ранее в Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на следующей неделе.
НСН со ссылкой на синоптиков писала, что тепло в столицу вернётся 12 июня.