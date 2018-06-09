В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на следующей неделе

Директор Гидрометцентра Дмитрий Киктёв в разговоре с RT рассказал, чего ждать москвичам от погоды в столице на следующей неделе.

«Мы до сих пор находимся под влиянием барической ложбины — области пониженного давления, которая сейчас примерно над Уралом, её воздействие будет ощущаться несколько дней. Она находится там уже три недели, поэтому температура в это время была заметно ниже климатической нормы. Барическая ложбина задержится ещё на три дня, так что сегодня, в воскресенье и в понедельник будут преобладать северные и северо-западные потоки. Существенных осадков пока не ожидается, хотя завтра может пройти небольшой дождь», — рассказал Киктёв.

По его словам, уже с начала следующей недели можно ожидать улучшения погоды.

«Во вторник и в среду ситуация начнёт меняться. Это будет связано с приближением циклона. Во вторник ожидается дождь, местами гроза и облачность, но уже теплее, днём +21…+23 °С, по области +19…+24 °С. Порывистый ветер, направление его изменится на юго-западное, порывы 12—17 м/с. В среду облачно с прояснениями и дождь. Дальше погода будет постепенно налаживаться, есть тенденция к потеплению», — заключил он.

Синоптик добавил, что существенных перепадов давления в ближайшие три дня не предвидится, несколько ниже оно будет с приближением циклона во вторник и среду, однако экстремальных значений не ожидается.

Ранее бывший директор Гидрометцентра Роман Вильфанд представил систему метеорологического обеспечения чемпионата мира по футболу 2018 года.