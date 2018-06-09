В Москве 9 июня ожидается до +14 °С
В Москве в субботу, 9 июня, ожидается до +14 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, дневная температура воздуха будет составлять +12...+14 °С.
Будет облачно с прояснениями. Ожидается местами небольшой дождь.
Также ожидается северо-западный ветер со скоростью 6—11 м/с.
Ранее в Гидрометцентре рассказали о погоде в столице на праздничных выходных.
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