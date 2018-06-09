В Москве 9 июня ожидается до +14 °С

В Москве в субботу, 9 июня, ожидается до +14 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, дневная температура воздуха будет составлять +12...+14 °С. Будет облачно с прояснениями. Ожидается местами небольшой дождь. Также ожидается северо-западный ветер со скоростью 6—11 м/с. Ранее в Гидрометцентре рассказали о погоде в столице на праздничных выходных.