Путин объяснил участие чиновников в прямой линии

Российский лидер Владимир Путин в беседе с НТВ рассказал, почему во время прямой линии на некоторые вопросы отвечали чиновники разного уровня.

«Мне пришлось (и это очень хорошо, и я готов это делать дальше) отвечать впрямую на некоторые вопросы, которые граждане формулировали. Но это даже не то что я выступал в роли арбитра, но я привлекал для ответов на вопросы граждан тех людей, руководителей отраслей, которые отвечают за тот или иной вопрос, за то или иное направление», — сказал президент.

По его словам, персональную ответственность за принятые решения и за достижение целевых показателей необходимо усилить, а «персонификация» должна быть очевидной.

«Вот с этим в том числе и связано выведение на экран на всю страну тех людей, которые отвечают за решение того или иного вопроса. Страна их должна знать и видеть», — отметил Путин.

По мнению президента, чиновники «эту ответственность дополнительно ещё почувствовали на своих плечах».

Он также заявил, что в целом остался доволен ответами чиновников. Теперь, как указал президент, важно, чтобы были реализованы «реальные шаги» по решению задач.

Прямая линия с Путиным прошла 7 июня и длилась более четырёх часов. Президент во время мероприятия ответил на 79 вопросов.