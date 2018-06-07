Эксперт оценил новый формат прямой линии с Путиным

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Анастасия Румянцева
Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачёв оценил в беседе с RT новый формат проведения прямой линии президента России Владимира Путина.
Эксперт оценил новый формат прямой линии с Путиным
  • Reuters

«Новые форматы должны сохранить и приумножить аудиторию прямых линий. Совершенно очевидно, что пытаются сделать прямую линию более динамичной, показать, как вопрос решается онлайн, как президент держит решение любых вопросов на контроле. Раньше сидели люди в студии, теперь губернаторы и министры на прямой связи. Большинству это понравится... Он (президент. — RT) говорил о том, чего добилась страна и чего предполагает добиться», — отметил Калачёв.

Эксперт добавил, что «люди ждут от прямых линий убеждённости в том, что есть стратегия развития и что выбран правильный путь».

«Ключевые сюжеты были связаны с повесткой внутреннего развития, здесь действует принцип: «Мысли глобально — действуй локально». От решения проблем конкретной больницы или школы до ответов на вопросы об уровне доходов преподавателей. Несмотря на важность внешнеполитической повестки, для президента главное — улучшение благосостояния россиян», — пояснил Калачёв.

Как отметил эксперт, в этом году также были приглашены блогеры и активно затронута тема молодёжи, которая является опорой для страны.

7 июня состоялась прямая линия с Путиным. Мероприятие длилось 4 часа 20 минут, президент ответил на 79 вопросов.

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