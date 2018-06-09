Рособрнадзор рассказал о предварительных результатах ЕГЭ по географии

Короткая ссылка
Рособрнадзор рассказал о предварительных результатах Единого государственного экзамена по географии, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Рособрнадзор рассказал о предварительных результатах ЕГЭ по географии
  • © Агентство городских новостей «Москва»

В 2018 году этот предмет сдавали 16 тыс. человек (в 2017-м — 14 тыс.).

Средний результат оказался на 1,5 балла выше прошлогоднего.

Кроме того, информатику в нынешнем сезоне выбрали на 25% больше поступающих, чем в прошлом.

«Более 13% участников ЕГЭ по информатике показали результаты в диапазоне 81—100 тестовых баллов», — заявил глава федеральной комиссии по разработке контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по информатике Сергей Крылов.

По предварительной информации, 64 человека на 100 баллов сдали географию, 254 — информатику.

Ранее Рособрнадзор назвал средний балл участников базового ЕГЭ по математике.

Также Nation News сообщал, что Роскомнадзор заблокировал работу 93 сайтов с ответами на ОГЭ и ЕГЭ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить