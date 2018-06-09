Рособрнадзор рассказал о предварительных результатах ЕГЭ по географии

Рособрнадзор рассказал о предварительных результатах Единого государственного экзамена по географии, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В 2018 году этот предмет сдавали 16 тыс. человек (в 2017-м — 14 тыс.).

Средний результат оказался на 1,5 балла выше прошлогоднего.

Кроме того, информатику в нынешнем сезоне выбрали на 25% больше поступающих, чем в прошлом.

«Более 13% участников ЕГЭ по информатике показали результаты в диапазоне 81—100 тестовых баллов», — заявил глава федеральной комиссии по разработке контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по информатике Сергей Крылов.

По предварительной информации, 64 человека на 100 баллов сдали географию, 254 — информатику.

Ранее Рособрнадзор назвал средний балл участников базового ЕГЭ по математике.

Также Nation News сообщал, что Роскомнадзор заблокировал работу 93 сайтов с ответами на ОГЭ и ЕГЭ.