Рособрнадзор рассказал о предварительных результатах ЕГЭ по географии
- © Агентство городских новостей «Москва»
В 2018 году этот предмет сдавали 16 тыс. человек (в 2017-м — 14 тыс.).
Средний результат оказался на 1,5 балла выше прошлогоднего.
Кроме того, информатику в нынешнем сезоне выбрали на 25% больше поступающих, чем в прошлом.
«Более 13% участников ЕГЭ по информатике показали результаты в диапазоне 81—100 тестовых баллов», — заявил глава федеральной комиссии по разработке контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по информатике Сергей Крылов.
По предварительной информации, 64 человека на 100 баллов сдали географию, 254 — информатику.
Ранее Рособрнадзор назвал средний балл участников базового ЕГЭ по математике.
Также Nation News сообщал, что Роскомнадзор заблокировал работу 93 сайтов с ответами на ОГЭ и ЕГЭ.