В России предложили сократить количество услуг МФЦ

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В России предложили сократить количество услуг, предоставляемых многофункциональными центрами, сообщают «Известия».

Министерство экономического развития разработало соответствующий проект постановления правительства.

Документ предполагает сокращение перечня госуслуг, предоставляемых по принципу одного окна. В настоящее время он находится на рассмотрении в кабмине.

Сокращение планируется провести после прошлогоднего мониторинга качества и востребованности услуг МФЦ. Минэкономразвития доложило о нецелесообразности мероприятий по организации предоставления некоторых сервисов.

«Изменения связаны с тем, что госуслуги по приёму и учёту уведомлений в части видов деятельности МЧС, Роструда, Росздравнадзора, Ростехнадзора, Ространснадзора и ФМБА практически не востребованы», — заявили в пресс-службе ведомства.

Функционал центров могут сократить уже в этом году, когда документ рассмотрит правительство и подпишет премьер-министр. Как отметили в министерстве, дальнейшие сокращения пока не планируются.

Ранее сообщалось, что в российских МФЦ могут начать выдавать водительские удостоверения.

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