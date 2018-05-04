В российских МФЦ могут начать выдавать водительские удостоверения
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Также будет упрощено получение свидетельств о регистрации транспортного средства.
Данные меры предусмотрены в проекте постановления правительства о проведении пилотного проекта по выдаче таких документов в МФЦ. Эксперимент будет проходить в Татарстане с 1 декабря 2018 года по 1 марта 2019 года.
Кроме того, обсуждаются включение в проект Москвы и Санкт-Петербурга и проведение его в течение шести месяцев, а не трёх, но решение ещё не принято.
В проработке вопроса также принимают участие Минэкономразвития, Минкомсвязь и Минпромторг.
Ранее m24 сообщало, что в России намерены ужесточить наказание за нарушение ПДД на железнодорожных переездах.