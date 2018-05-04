В российских МФЦ могут начать выдавать водительские удостоверения

В российских многофункциональных центрах госуслуг начнут выдавать водительские удостоверения, сообщает газета «Известия» со ссылкой на МВД.

Также будет упрощено получение свидетельств о регистрации транспортного средства.

Данные меры предусмотрены в проекте постановления правительства о проведении пилотного проекта по выдаче таких документов в МФЦ. Эксперимент будет проходить в Татарстане с 1 декабря 2018 года по 1 марта 2019 года.

Кроме того, обсуждаются включение в проект Москвы и Санкт-Петербурга и проведение его в течение шести месяцев, а не трёх, но решение ещё не принято.

В проработке вопроса также принимают участие Минэкономразвития, Минкомсвязь и Минпромторг.

Ранее m24 сообщало, что в России намерены ужесточить наказание за нарушение ПДД на железнодорожных переездах.