В российских МФЦ могут начать выдавать водительские удостоверения

Короткая ссылка
В российских многофункциональных центрах госуслуг начнут выдавать водительские удостоверения, сообщает газета «Известия» со ссылкой на МВД.
В российских МФЦ могут начать выдавать водительские удостоверения
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Также будет упрощено получение свидетельств о регистрации транспортного средства.

Данные меры предусмотрены в проекте постановления правительства о проведении пилотного проекта по выдаче таких документов в МФЦ. Эксперимент будет проходить в Татарстане с 1 декабря 2018 года по 1 марта 2019 года.

Кроме того, обсуждаются включение в проект Москвы и Санкт-Петербурга и проведение его в течение шести месяцев, а не трёх, но решение ещё не принято.

В проработке вопроса также принимают участие Минэкономразвития, Минкомсвязь и Минпромторг.

Ранее m24 сообщало, что в России намерены ужесточить наказание за нарушение ПДД на железнодорожных переездах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных