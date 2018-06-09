В Башкирии восьмилетний мальчик умер от сердечного приступа в школьном лагере

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Следователи выясняют обстоятельства гибели ребёнка в школьном лагере в Башкирии.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Следственного управления СК по региону, по предварительным данным, мальчик мог скончаться от сердечного заболевания.

«Восьмилетнему школьнику во время занятий стало плохо, была вызвана бригада скорой помощи. Мальчик скончался по дороге в больницу. Предварительно установлено, что ребёнок страдал сердечным заболеванием», — сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на Урале была приостановлена работа лагеря после массового отравления детей.

В конце мая, как сообщало URA.RU, на Урале была проведена проверка из-за отравления воспитанников детсада.

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