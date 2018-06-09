Суд арестовал машины и квартиры группы «Сумма» по делу братьев Магомедовых

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Суд арестовал четыре машины, две квартиры и ряд активов группы «Сумма» в рамках уголовного дела против её совладельцев Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Об этом сообщила и. о. пресс-секретаря суда Светлана Максимова.

«Тверской суд удовлетворил ходатайство следствия и наложил обеспечительный арест на четыре машины, две квартиры и на долю в уставных капиталах юридических лиц», — цитирует её ТАСС.

Максимова добавила, что большая часть постановлений уже обжалована.

Ранее сообщалось, что суд арестовал счета некоторых компаний группы «Сумма».

11 мая Магомедовым предъявили обвинения в организации преступного сообщества, мошенничестве и растрате.

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