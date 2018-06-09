Суд арестовал машины и квартиры группы «Сумма» по делу братьев Магомедовых

Суд арестовал четыре машины, две квартиры и ряд активов группы «Сумма» в рамках уголовного дела против её совладельцев Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Об этом сообщила и. о. пресс-секретаря суда Светлана Максимова.

«Тверской суд удовлетворил ходатайство следствия и наложил обеспечительный арест на четыре машины, две квартиры и на долю в уставных капиталах юридических лиц», — цитирует её ТАСС. Максимова добавила, что большая часть постановлений уже обжалована. Ранее сообщалось, что суд арестовал счета некоторых компаний группы «Сумма». 11 мая Магомедовым предъявили обвинения в организации преступного сообщества, мошенничестве и растрате.