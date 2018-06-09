Суд арестовал машины и квартиры группы «Сумма» по делу братьев Магомедовых
«Тверской суд удовлетворил ходатайство следствия и наложил обеспечительный арест на четыре машины, две квартиры и на долю в уставных капиталах юридических лиц», — цитирует её ТАСС.
Максимова добавила, что большая часть постановлений уже обжалована.
Ранее сообщалось, что суд арестовал счета некоторых компаний группы «Сумма».
11 мая Магомедовым предъявили обвинения в организации преступного сообщества, мошенничестве и растрате.