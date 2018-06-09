В Хабаровском крае в результате ДТП пострадали семь человек

В Хабаровском крае в результате лобового столкновения двух автомобилей пострадали семь человек, в том числе двое детей. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на министра здравоохранения региона Александра Витько.

ДТП произошло на автодороге в Нанайском районе.

«Все люди живы, всем оказана необходимая помощь. Два человека на амбулаторном лечении, пятеро госпитализированы в стационар второй краевой клинической больницы», — сообщил Витько.

По его словам, для транспортировки пострадавших в больницу был задействован вертолёт центра медицины катастроф.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области произошло ДТП с участием грузовика и автобуса, перевозившего 30 детей.