МВД: после ДТП с автобусом в Екатеринбурге госпитализировали 17 человек

После аварии с участием автобуса в Екатеринбурге госпитализировали 17 человек.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых.

Как отмечается, инцидент произошёл на улице Сибирский тракт. Иномарка столкнулась с двигавшейся впереди машиной, в результате чего выехала на встречную полосу и врезалась в пассажирский автобус. От удара автобус опрокинулся.

«По предварительным данным, в горбольницы Екатеринбурга №36 и №24 доставлены с различными травмами 17 человек. Сведений о погибших нет», — сказал Горелых.

Ранее источник сообщал о 22 пострадавших.

Также URA.RU передавало, что в Свердловской области произошло ДТП с участием грузовика и автобуса, перевозившего 30 детей.