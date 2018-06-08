Монсон заявил о начале процедуры отказа от гражданства США

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Боец смешанных единоборств, чемпион мира по джиу-джитсу Джефф Монсон заявил, что приступил к процедуре отказа от гражданства США.
Монсон заявил о начале процедуры отказа от гражданства США
  • Джефф Монсон
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Об этом он рассказал на радиостанции «Говорит Москва».

«Процедура там длинная, но я начал этот процесс. Я отдаю им американский паспорт и буду использовать только российский. Я уже заплатил за процедуру $3 тыс.», — отметил он.

По словам Джонсона, многие его сограждане не понимают такого решения.

«Многие американцы не понимают моего решения. Но те, с кем я общаюсь, они понимают, что это не было какое-то эмоциональное решение типа: «Ой, мне просто Россия больше нравится». Это решение больше шло из моего сердца, а не из головы. И люди, с которыми я общаюсь, это понимают», — добавил он.

Ранее спортсмен рассказал о своём желании стать депутатом Госдумы.

29 мая сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Монсону российского гражданства.  

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