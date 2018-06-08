Роскомнадзор разблокировал около 8 млн IP-адресов

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Роскомнадзор разблокировал около 8 млн IP-адресов, доступ к которым ограничивался из-за блокировки Telegram. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
Роскомнадзор разблокировал около 8 млн IP-адресов
  • © Silas Stein/dpa/globallookpress.com

«Да, разблокированы подсети, которые больше не используются Telegram для осуществления деятельности на территории России», — приводит ТАСС сообщение Роскомнадзора.

Отмечается, что разблокирована часть подсетей Amazon и одна подсеть провайдера хостинга Online SAS.

«Общее количество IP-адресов, входящих в данные подсети, — около 8 млн», — добавили в ведомстве.

Ранее в СМИ появились данные, что Роскомнадзор разблокировал 7 млн IP-адресов, которые принадлежат Amazon.

24 мая глава ведомства Александр Жаров сообщил, что около 11 млн IP-адресов в России блокируется из-за ограничения работы Telegram

При этом 8 мая стало известно, что Роскомнадзор разблокировал более 3,7 млн IP-адресов

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