Роскомнадзор разблокировал около 8 млн IP-адресов, доступ к которым ограничивался из-за блокировки Telegram. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«Да, разблокированы подсети, которые больше не используются Telegram для осуществления деятельности на территории России», — приводит ТАСС сообщение Роскомнадзора.

Отмечается, что разблокирована часть подсетей Amazon и одна подсеть провайдера хостинга Online SAS.

«Общее количество IP-адресов, входящих в данные подсети, — около 8 млн», — добавили в ведомстве.

Ранее в СМИ появились данные, что Роскомнадзор разблокировал 7 млн IP-адресов, которые принадлежат Amazon.

24 мая глава ведомства Александр Жаров сообщил, что около 11 млн IP-адресов в России блокируется из-за ограничения работы Telegram.

При этом 8 мая стало известно, что Роскомнадзор разблокировал более 3,7 млн IP-адресов.