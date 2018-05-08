Роскомнадзор разблокировал более 3,7 млн IP-адресов Google

Короткая ссылка
Роскомнадзор разблокировал шесть подсетей компании Google — свыше 3,7 млн IP-адресов. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.
Роскомнадзор разблокировал более 3,7 млн IP-адресов Google
  • Reuters

«В рамках комплекса мер по исполнению решения суда в отношении Telegram Роскомнадзор снял с блокировки шесть подсетей Google (более 3,7 млн IP-адресов)», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что IP-адреса Telegram, которые находятся «в составе данных подсетей, полностью установлены и блокируются».

«Подсети разблокированы с целью обеспечения корректной работы сторонних интернет-ресурсов», — добавили в ведомстве.

Ранее в Роскомнадзоре рассказали, что в результате блокировки Telegram была выявлена нештатная работа 400 ресурсов. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных