Глава Роскомнадзора рассказал о блокировке 11 млн IP-адресов из-за Telegram

Около 11 млн IP-адресов в России блокируются в связи с ограничением работы мессенджера Telegram. Об этом на полях ПМЭФ заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Он отметил, что звучат заявления о миллионах заблокированных IP-адресов «добропорядочных сервисов», передаёт ТАСС.

«Но я хочу сказать, что, если на первом этапе, когда мы вносили подсети на блокировку, в едином реестре запрещённой информации содержалось почти 20 млн lP-адресов... в настоящее время их количество сократилось, сейчас порядка 11 млн IP-адресов находятся на блокировке», — заявил Жаров.

По его словам, с начала блокировки мессенджера на территории России в Роскомнадзор поступило 117 тыс. обращений. При этом только 400 жалоб компаний, как подчеркнул Жаров, подтвердились.

Ранее в ведомстве заявили, что разблокировали более 3,7 млн IP-адресов.