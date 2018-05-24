Глава Роскомнадзора рассказал о блокировке 11 млн IP-адресов из-за Telegram

Короткая ссылка
Около 11 млн IP-адресов в России блокируются в связи с ограничением работы мессенджера Telegram. Об этом на полях ПМЭФ заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Он отметил, что звучат заявления о миллионах заблокированных IP-адресов «добропорядочных сервисов», передаёт ТАСС.

«Но я хочу сказать, что, если на первом этапе, когда мы вносили подсети на блокировку, в едином реестре запрещённой информации содержалось почти 20 млн lP-адресов... в настоящее время их количество сократилось, сейчас порядка 11 млн IP-адресов находятся на блокировке», — заявил Жаров.

По его словам, с начала блокировки мессенджера на территории России в Роскомнадзор поступило 117 тыс. обращений. При этом только 400 жалоб компаний, как подчеркнул Жаров, подтвердились.

Ранее в ведомстве заявили, что разблокировали более 3,7 млн IP-адресов

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных