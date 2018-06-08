В Ингушетии нейтрализованы двое боевиков
Двое боевиков нейтрализованы в Назрани (Ингушетия) в ходе контртеррористической операции. Об этом сообщает информационный центр НАК.
«Нейтрализованы двое бандитов, вынашивающих намерение совершить преступление террористической направленности», — говорится в сообщении.
Ранее источник сообщил, что в городе силовики заблокировали двух боевиков.
3 июне стало известно о ликвидации в Дагестане главаря вооружённой банды.
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