В Ингушетии нейтрализованы двое боевиков

Двое боевиков нейтрализованы в Назрани (Ингушетия) в ходе контртеррористической операции. Об этом сообщает информационный центр НАК.

«Нейтрализованы двое бандитов, вынашивающих намерение совершить преступление террористической направленности», — говорится в сообщении. Ранее источник сообщил, что в городе силовики заблокировали двух боевиков. 3 июне стало известно о ликвидации в Дагестане главаря вооружённой банды.