Источник: в ходе спецоперации в Назрани блокировали боевиков

В Ингушетии в Назрани в результате спецоперации силовики заблокировали двух боевиков. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

«В Назрани ранним утром в пятницу силовики заблокировали двоих боевиков», — сказал источник. По его словам, ведутся переговоры о добровольной сдаче бандитов. Ранее стало известно, что в Дагестане ликвидировали главаря вооружённой банды.