Источник: в ходе спецоперации в Назрани блокировали боевиков

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В Ингушетии в Назрани в результате спецоперации силовики заблокировали двух боевиков. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

«В Назрани ранним утром в пятницу силовики заблокировали двоих боевиков», — сказал источник.

По его словам, ведутся переговоры о добровольной сдаче бандитов. 

Ранее стало известно, что в Дагестане ликвидировали главаря вооружённой банды.

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