Источник: в ходе спецоперации в Назрани блокировали боевиков
В Ингушетии в Назрани в результате спецоперации силовики заблокировали двух боевиков. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.
«В Назрани ранним утром в пятницу силовики заблокировали двоих боевиков», — сказал источник.
По его словам, ведутся переговоры о добровольной сдаче бандитов.
Ранее стало известно, что в Дагестане ликвидировали главаря вооружённой банды.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube