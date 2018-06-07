В Бурятии проводят проверку в связи со смертью школьника после сдачи ОГЭ
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Инцидент произошёл в селе Сотниково.
По имеющимся данным, подросток отправился в школу, провёл там несколько часов, а затем пошёл домой. На обратном пути он решил заглянуть к другу и свернул во двор частного дома.
«Друг мальчика, который подошёл к двери на стук, увидел неладное и сразу позвал на помощь взрослых. Те вызвали скорую помощь. Однако до приезда врачей подросток скончался», — рассказали следователи.
Назначена судмедэкспертиза, изучаются медицинские документы ребёнка.
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