Скончался один из создателей Ан-124 «Руслан» Виктор Толмачёв

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Советский и российский конструктор, один из создателей самолётов Ан-124 «Руслан» и Ан-225 «Мрия» Виктор Толмачёв скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщил гендиректор Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина Алексей Рогозин.
Скончался один из создателей Ан-124 «Руслан» Виктор Толмачёв
  • Виктор Толмачёв
  • © Александр Куденко / РИА Новости

«Сегодня после тяжёлой болезни скончался один из создателей Ан-124 «Руслан» и Ан-225 «Мрия» главный конструктор Виктор Ильич Толмачёв. Царство Небесное», — написал Рогозин в Facebook.

Ранее в ОАК назвали возобновление производства тяжёлых самолётов Ан-124 «Руслан» непростой, но решаемой задачей.

При этом в украинском предприятии «Антонов» считают невозможным производство самолёта Ан-124 «Руслан» в России.

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