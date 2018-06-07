Скончался один из создателей Ан-124 «Руслан» Виктор Толмачёв

Советский и российский конструктор, один из создателей самолётов Ан-124 «Руслан» и Ан-225 «Мрия» Виктор Толмачёв скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщил гендиректор Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина Алексей Рогозин.

Виктор Толмачёв

© Александр Куденко / РИА Новости

«Сегодня после тяжёлой болезни скончался один из создателей Ан-124 «Руслан» и Ан-225 «Мрия» главный конструктор Виктор Ильич Толмачёв. Царство Небесное», — написал Рогозин в Facebook. Ранее в ОАК назвали возобновление производства тяжёлых самолётов Ан-124 «Руслан» непростой, но решаемой задачей. При этом в украинском предприятии «Антонов» считают невозможным производство самолёта Ан-124 «Руслан» в России.