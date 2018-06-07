Скончался один из создателей Ан-124 «Руслан» Виктор Толмачёв
- Виктор Толмачёв
- © Александр Куденко / РИА Новости
«Сегодня после тяжёлой болезни скончался один из создателей Ан-124 «Руслан» и Ан-225 «Мрия» главный конструктор Виктор Ильич Толмачёв. Царство Небесное», — написал Рогозин в Facebook.
Ранее в ОАК назвали возобновление производства тяжёлых самолётов Ан-124 «Руслан» непростой, но решаемой задачей.
При этом в украинском предприятии «Антонов» считают невозможным производство самолёта Ан-124 «Руслан» в России.