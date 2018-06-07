Путин назвал приоритетной задачей дорожное строительство в России
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«Одна из приоритетных задач, которую мы должны решать, на ближайшую шестилетку — это как раз пространственное развитие, связанность территории, это дорожное в том числе строительство», — заявил он.
Президент подчеркнул, что необходимо добиться того, чтобы «не только федеральные, но и региональные трассы были в очень приличном состоянии».
«В процентном соотношении они должны дорасти до 70—80%. Для этого предусматриваются необходимые ресурсы», — добавил он.
Путин отметил, что власти России намерены удвоить за ближайшую шестилетку затраты на дорожное строительство, доведя до 9,5—9,6 трлн рублей.
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