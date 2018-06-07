Путин оценил программу реновации в Москве

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Президент России Владимир Путин назвал программу реновации в Москве масштабным проектом. Такое заявление он сделал в ходе прямой линии.
Путин оценил программу реновации в Москве
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Это масштабный проект… В ближайшие несколько лет на эти цели предусмотрено в Москве 400 млрд рублей. Я знаю обо всех спорах и обо всех вопросах — во всяком случае об основных вопросах, которые ставили перед московскими властями москвичи», — сказал президент.

По его словам, на данный момент «основные озабоченности сняты, программа начала реализовываться».

«И очень рассчитываю, что и до 2024 года, и в последующем она будет реализовываться в интересах Москвы, в интересах москвичей теми темпами и в том качестве, которые правительство Москвы демонстрирует до настоящего времени», — добавил Путин.

Ранее заместитель мэра Москвы, глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин заявил, что в столице планируют расселить ещё 20—30 домов по программе реновации до конца 2018 года. По словам чиновника, пока расселяемые дома по реновации показывают очень хороший результат.

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